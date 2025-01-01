MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計負の二項分布MathRandomNegativeBinomial
- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathRandomNegativeBinomial
パラメータr、pを使って、負の二項分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomNegativeBinomial(
パラメータr、pを使って、負の二項分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrweibull()の類似体です。
bool MathRandomNegativeBinomial(
パラメータ
r
[in] 成功したテストの数
p
[in] 成功率
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列