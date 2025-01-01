ドキュメントセクション
MathRandomNegativeBinomial

パラメータr、pを使って、負の二項分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomNegativeBinomial(
  const double  r,             // 成功したテストの数
  const double  p,             // 成功率
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータr、pを使って、負の二項分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrweibull()の類似体です。

bool  MathRandomNegativeBinomial(
  const double  r,             // 成功したテストの数
  const double  p,             // 成功率
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数の値の配列
  );

パラメータ

r

[in]  成功したテストの数

p

[in]  成功率  

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

data_count

[out]  必要なデータ量

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列