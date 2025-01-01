- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
Рассчитывает функцию распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
|
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Рассчитывает функцию распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pweibull() в R.
|
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
|
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
r
[in] Количество успешных испытаний.
p
[in] Вероятность успеха.
tail
[in] Флаг расчета, если true, то то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета, логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.