Calcule la valeur de la foncition de distribution des probabilités pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilités pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pweibull() dans R.
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
r
[in] Nombre de tests réussis.
p
[in] Probabilité de succès.
tail
[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.