MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Calcule la valeur de la foncition de distribution des probabilités pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilités pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pweibull() dans R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilités pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

r

[in] Nombre de tests réussis.

p

[in] Probabilité de succès.

tail

[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.