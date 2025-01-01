MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Bir rassal x değişkeni için, negatif binomial dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipweibull() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

r

[in] Başarılı denemelerin sayısı.

p

[in] Başarı olasılığı.

tail

[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır

log_mode

[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.