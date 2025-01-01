- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
Bir rassal x değişkeni için, negatif binomial dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipweibull() fonksiyonunun analoğu
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipweibull() fonksiyonunun analoğu
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
r
[in] Başarılı denemelerin sayısı.
p
[in] Başarı olasılığı.
tail
[in] Hesaplama gecikmesi. 'true' ise x değerini aşmayan rassal değişkenlerin olasılığı hesaplanır
log_mode
[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.