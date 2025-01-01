- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pweibull() in R.
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
r
[in] Anzahl erfolgreicher Tests.
p
[in] Erfolgswahrscheinlichkeit.
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.