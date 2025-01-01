DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución binomial negativaMathCumulativeDistributionNegativeBinomial 

MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  r,             // número de pruebas exitosas
   const double  p,             // probabilidad de éxito
   const double  tail,          // bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,      // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria (número entero)
   const double  r,             // número de pruebas exitosas
   const double  p,             // probabilidad de éxito
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool  MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  r,              // número de pruebas exitosas
   const double  p,              // probabilidad de éxito
   const double  tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  r,              // número de pruebas exitosas
   const double  p,              // probabilidad de éxito
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

r

[in]  Número de pruebas exitosas.

p

[in]  Probabilidad de éxito.

tail

[in]  Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de probabilidad.