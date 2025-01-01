MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

r

[in] Número de pruebas exitosas.

p

[in] Probabilidad de éxito.

tail

[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.