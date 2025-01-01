- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
r
[in] Número de pruebas exitosas.
p
[in] Probabilidad de éxito.
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.