Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileLognormal(
double MathQuantileLognormal(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlnorm() dans R.
bool MathQuantileLognormal(
bool MathQuantileLognormal(
Paramètres
probability
[in] Probability valeur de la variable aléatoire occurrence.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
mu
[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).
sigma
[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.