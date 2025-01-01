MathQuantileLognormal

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlnorm() dans R.

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probability valeur de la variable aléatoire occurrence.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.