DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution NormaleMathQuantileLognormal 

MathQuantileLognormal

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   const bool   tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qlnorm() dans R.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double   mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double   sigma,          // Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution log-normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double   mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double   sigma,          // Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probability valeur de la variable aléatoire occurrence.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in]  Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in]  Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.