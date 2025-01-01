- MathProbabilityDensityLognormal
MathQuantileLognormal
Рассчитывает значение обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathQuantileLognormal(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности появления случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
mu
[in] Логарифм математического ожидания (log_mean).
sigma
[in] Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).
tail
[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.