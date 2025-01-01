ДокументацияРазделы
Рассчитывает значение обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability) 
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qlnorm() в R.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double   mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double   sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation) 
   const bool     tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability 
   const bool     log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   double&        result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности появления случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

mu

[in]  Логарифм математического ожидания (log_mean).

sigma

[in]  Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).

tail

[in]  Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in]  Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями квантилей.