Per la probabilità specificata, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione inversa log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileLognormal(
double MathQuantileLognormal(
Per lo specificato array probability[ ] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo diqlnorm() in R.
bool MathQuantileLognormal(
bool MathQuantileLognormal(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità di accadimento variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
mu
[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.