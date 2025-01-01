DocumentazioneSezioni
Per la probabilità specificata, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione inversa log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per la probabilità specificata, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione inversa log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[ ] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo diqlnorm() in R.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // array con i valori di probabilità della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool     tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità
   const bool     log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&        result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probability[ ] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // array con i valori di probabilità della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   double&        result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità di accadimento variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

mu

[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).

tail

[in]  Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili.