对于指定概率，函数通过mu和sigma参数计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回NaN。
double MathQuantileLognormal(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过mu和sigma参数计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qlnorm()模拟。
bool MathQuantileLognormal(
参数
概率
[in] 随机变量出现的概率值。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
mu
[in] 期望值对数(log_mean)。
sigma
[in] 均方根偏差对数（对数标准偏差）。
tail
[in] 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。