MathQuantileLognormal 

MathQuantileLognormal

对于指定概率，函数通过mu和sigma参数计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回NaN

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // 随机变量出现的概率值
   const double  mu,             // 期望值对数（平均对数）
   const double  sigma,          // 均方根偏差对数（对数标准偏差）
   const bool    tail,           // 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算
   const bool    log_mode,       //计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算
   int&          error_code      // 存储错误代码的变量
   );

对于指定概率值的probability[]数组，函数通过mu和sigma参数计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qlnorm()模拟。

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // 随机变量概率值数组
   const double   mu,             // 期望值对数（平均对数）
   const double   sigma,          // 均方根偏差对数（对数标准偏差）
   const bool     tail,           //计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算
   const bool     log_mode,       // 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算
   double&        result[]        // 四分位数值数组
   );

参数

概率

[in]  随机变量出现的概率值。

probability[]

[in]  随机变量概率值数组。

mu

[in] 期望值对数(log_mean)。

sigma

[in]  均方根偏差对数（对数标准偏差）。

tail

[in]  计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。

log_mode

[in]  计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

result[]

[out]  四分位数值数组。