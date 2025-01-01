DocumentaciónSecciones
MathQuantileLognormal

Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para la probabilidad "probability". En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability) 
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de valores de probabilidad <t1>probability</t1>. En caso de error, retorna false. Análogo de qlnorm() en R.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation) 
   const bool     tail,           // bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability 
   const bool     log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   double&        result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   double&        result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).

tail

[in]  Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]  Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de los cuantiles.