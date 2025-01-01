- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathQuantileLognormal
Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para la probabilidad "probability". En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileLognormal(
Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para la probabilidad "probability". En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileLognormal(
Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de valores de probabilidad <t1>probability</t1>. En caso de error, retorna false. Análogo de qlnorm() en R.
|
bool MathQuantileLognormal(
Calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathQuantileLognormal(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).
tail
[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.