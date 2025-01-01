ドキュメントセクション
MathQuantileLognormal

この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータmu、sigmaを用いて対数正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathQuantileLognormal(
  const double  probability,   // 確率変数の発生確率値
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  const bool    tail,           // 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する
  const bool   log_mode,       // 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

double  MathQuantileLognormal(
  const double  probability,   // 確率変数の発生確率値
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータmu、sigmaを用いて対数正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqlnorm()の類似体です。

bool  MathQuantileLognormal(
  const double&  probability[], // 確率変数の確率値を持つ配列
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  const bool    tail,           // 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する
  const bool     log_mode,       // 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
  double&        result[]       // 分位数の値を持つ配列
  );

bool  MathQuantileLognormal(
  const double&  probability[], // 確率変数の確率値を持つ配列
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  double&        result[]       // 分位数の値を持つ配列
  );

パラメータ

probability

[in]  確率変数の発生確率値

probability[]

[in]  確率変数の確率値を持つ配列

mu

[in]  期待値の対数（対数平均）

sigma

[in]  二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）

tail

[in]  計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する

log_mode

[in]  計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

result[]

[out]  分位数の値を持つ配列