この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータmu、sigmaを用いて対数正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathQuantileLognormal(
double MathQuantileLognormal(
この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータmu、sigmaを用いて対数正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqlnorm()の類似体です。
bool MathQuantileLognormal(
bool MathQuantileLognormal(
パラメータ
probability
[in] 確率変数の発生確率値
probability[]
[in] 確率変数の確率値を持つ配列
mu
[in] 期待値の対数（対数平均）
sigma
[in] 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
tail
[in] 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する
log_mode
[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 分位数の値を持つ配列