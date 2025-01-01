- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathQuantileLognormal
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathQuantileLognormal(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathQuantileLognormal(
Berechnet die Umkehrfunktion der Lognormalenverteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qlnorm() in R.
|
bool MathQuantileLognormal(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathQuantileLognormal(
Parameter
probability
[in] Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
mu
[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).
sigma
[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).
tail
[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.