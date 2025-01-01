DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikLog-NormalverteilungMathQuantileLognormal 

MathQuantileLognormal

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double  sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird für eine '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird für eine 'Exp(probability)' berechnet 
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathQuantileLognormal(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double  sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Umkehrfunktion der Lognormalenverteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qlnorm() in R.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten der Zufallsvariablen
   const double   mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double   sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   const bool     tail,           // Flag, wenn false, wird für eine '1.0-probability' gerechnet
   const bool     log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   double&        result[]        // Array mit den Werten der Quantile
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileLognormal(
   const double&  probability[],  // Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten der Zufallsvariablen
   const double   mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double   sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   double&        result[]        // Array mit den Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in]  Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).

sigma

[in]  Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).

tail

[in]  Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit der Werten der Quantile.