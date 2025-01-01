MathQuantileLognormal

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathQuantileLognormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet die Umkehrfunktion der Lognormalenverteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qlnorm() in R.

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileLognormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).

sigma

[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.