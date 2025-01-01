- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k.
double MathMomentsHypergeometric(
Parâmetros
m
[in] Número total de objetos (inteiro).
k
[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
n
[in] Número de objetos tomados (inteiro)
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.