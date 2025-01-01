DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição hipergeométricaMathMomentsHypergeometric 

MathMomentsHypergeometric

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição hipergeométrica com parâmetros m, n e k.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (inteiro)
   const double  k,              // número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
   const double  n,              // número de objetos tomados (inteiro)
   double&       mean,           // variável para o valor médio
   double&       variance,       // variável para a dispersão  
   double&       skewness,       // variável para a obliquidade
   double&       kurtosis,       // variável para a curtose
   int&          error_code      // variável para o código de erro
   );

Parâmetros

m

[in]  Número total de objetos (inteiro).

k

[in]  Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)

n

[in]  Número de objetos tomados (inteiro)  

mean

[out]  Variável para obter o valor médio.

variance

[out]  Variável para obter a dispersão.

skewness

[out]  Variável para obter a obliquidade.

kurtosis

[out]  Variável para obter a curtose.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.