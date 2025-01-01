MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parâmetros

x

[in] Valor da variável aleatória.

x[]

[in] Matriz com valores da variável aleatória.

m

[in] Número total de objetos (inteiro).

k

[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)

n

[in] Número de objetos tomados (inteiro)

tail

[in] Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para os valores da função de distribuição.