MathCumulativeDistributionHypergeometric
Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Calcula a função distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
m
[in] Número total de objetos (inteiro).
k
[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
n
[in] Número de objetos tomados (inteiro)
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função de distribuição.