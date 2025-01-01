MathQuantileHypergeometric

Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qhyper() no R.

double MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parâmetros

probability

[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

m

[in] Número total de objetos (inteiro).

k

[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)

n

[in] Número de objetos tomados (inteiro)

tail

[in] Sinalizador de cálculo, se tail=false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

result[]

[out] Matriz com os valores dos quantis.