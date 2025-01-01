- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileHypergeometric(
|
Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qhyper() no R.
|
Calcula o inverso da função de distribuição hipergeométrica com parâmetros m, k e n para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathQuantileHypergeometric(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
m
[in] Número total de objetos (inteiro).
k
[in] Número de objetos com a caraterística desejada (inteiro)
n
[in] Número de objetos tomados (inteiro)
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se tail=false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.