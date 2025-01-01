- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ExceptWith
Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, remove da coleção atual (matriz) todos os elementos que estão também na coleção especificada (matriz).
Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.
|
void ExceptWith(
Versão para trabalhar com a matriz.
|
void ExceptWith(
Parâmetros
*collection
[in] Coleção que será subtraída a partir do conjunto atual.
&collection[]
[in] Matriz que será subtraída a partir do conjunto atual.
Observação
O resultado é gravado na coleção atual (matriz).