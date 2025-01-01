- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Determina se o conjunto atual se cruza com a coleção especificada ou matriz.
Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Versão para trabalhar com a matriz.
|
bool Overlaps(
Parâmetros
*collection
[in] Coleção para definir o cruzamento.
&collection[]
[in] Matriz para definir o cruzamento.
Valor de retorno
Retorna true, se houver uma interseção entre o conjunto atual e a coleção ou matriz, caso contrário, false.