ContainsKey Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com a chave especificada. bool ContainsKey( TKey key // chave ); Parâmetros key [in] Chave. Valor de retorno Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com a chave especificada, caso contrário, false.