DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com a chave especificada.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // chave
   );

Parâmetros

key

[in]  Chave.

Valor de retorno

Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com a chave especificada, caso contrário, false.