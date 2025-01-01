DocumentaçãoSeções
ContainsValue

Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com o valor especificado.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // valor
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor.

Valor de retorno

Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com o valor especificado, caso contrário, false.