Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsValue Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com o valor especificado. bool ContainsValue( TValue value // valor ); Parâmetros value [in] Valor. Valor de retorno Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com o valor especificado, caso contrário, false. ContainsKey CopyTo