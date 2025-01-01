Contains
Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor especificado.
Versão para trabalhar com o par chave-valor gerado.
|
bool Contains(
Versão para trabalhar com o par chave-valor sob a forma de uma chave e valor especificados separadamente.
|
bool Contains(
Parâmetros
*item
[in] Par chave-valor.
key
[in] Chave.
value
[in] Valor.
Valor de retorno
Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com a chave e valor especificados, caso contrário, false.