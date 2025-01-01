DocumentaçãoSeções
Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor especificado.

Versão para trabalhar com o par chave-valor gerado.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // par chave-valor
   );

Versão para trabalhar com o par chave-valor sob a forma de uma chave e valor especificados separadamente.

bool Contains(
   TKey    key,                         // chave
   TValue  value                        // valor
   );

Parâmetros

*item

[in]  Par chave-valor.

key

[in]  Chave.

value

[in]  Valor.

Valor de retorno

Retorna true, se na tabela de hash classificada houver um par chave-valor com a chave e valor especificados, caso contrário, false.