DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCHashMap<TKey,TValue>CopyTo 

CopyTo

Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado.

Versão para cópia da tabela de hash na matriz dos pares chave-valor.

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // matriz para gravação dos pares chave-valor
   const int                    dst_start=0      // índice de partida para gravação
   );

Versão para cópia da tabela de hash em matrizes separadas para as chaves e valores.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // matriz para gravação de chaves
   TValue&    dst_values[],                      // matriz para gravação de valores
   const int  dst_start=0                        // índice de partida para gravação
   );

Parâmetros

*&dst_array[]

[out]  Matriz em que serão gravados todos os pares da tabela de hash.

&dst_keys[]

[out]  Matriz em que serão gravadas todas as chaves da tabela de hash.

&dst_values[]

[out]  Matriz em que serão armazenados todos os valores da tabela de hash.

dst_start=0

[in]  Índice da matriz de partir da qual começa a cópia.

Valor de retorno

Retorna o número de pares chave-valor copiados.