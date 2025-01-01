CopyTo
Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado.
Versão para cópia da tabela de hash na matriz dos pares chave-valor.
|
int CopyTo(
Versão para cópia da tabela de hash em matrizes separadas para as chaves e valores.
|
int CopyTo(
Parâmetros
*&dst_array[]
[out] Matriz em que serão gravados todos os pares da tabela de hash.
&dst_keys[]
[out] Matriz em que serão gravadas todas as chaves da tabela de hash.
&dst_values[]
[out] Matriz em que serão armazenados todos os valores da tabela de hash.
dst_start=0
[in] Índice da matriz de partir da qual começa a cópia.
Valor de retorno
Retorna o número de pares chave-valor copiados.