Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCHashMap<TKey,TValue>TryGetValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue TryGetValue Obtém o elemento da tabela de hash para a chave especificada. bool TryGetValue( TKey key, // chave TValue& value // variável para gravação do valor ); Parâmetros key [in] Chave. &value [out] Variável em que será gravado o valor especificado do par chave-valor. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Remove TrySetValue