TryGetValue

Obtém o elemento da tabela de hash para a chave especificada.

bool TryGetValue(

TKey key,

TValue& value

);

Parâmetros

key

[in] Chave.

&value

[out] Variável em que será gravado o valor especificado do par chave-valor.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.