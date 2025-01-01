DocumentaçãoSeções
Obtém o elemento da tabela de hash para a chave especificada.

bool TryGetValue(
   TKey     key,      // chave
   TValue&  value     // variável para gravação do valor 
   );

Parâmetros

key

[in]  Chave.

&value

[out] Variável em que será gravado o valor especificado do par chave-valor.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.