ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpPassiveName 

BmpPassiveName（Get メソッド）

パッシブ状態での bmp ファイルの名称を取得します。

string  BmpPassiveName()  const

戻り値

パッシブ状態での bmp ファイルの名称

BmpPassiveName（Set メソッド）

パッシブ状態での bmp ファイルの名称を設定します。

bool  BmpPassiveName(
  const string  name      // ファイル名
  ）

パラメータ

name

[in]  パッシブ状態での bmp ファイルの名称

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false