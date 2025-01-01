- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpPassiveName (Get-Methode)
Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im inaktiven Zustand.
string BmpPassiveName() const
Rückgabewert
Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im inaktiven Zustand.
BmpPassiveName (Set Methode)
Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im inaktiven Zustand.
bool BmpPassiveName(
Parameter
name
[in] Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im inaktiven Zustand.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.