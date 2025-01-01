DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Panels und Dialoge CBmpButton BmpPassiveName 

BmpPassiveName (Get-Methode)

Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im inaktiven Zustand.

string  BmpPassiveName()  const

Rückgabewert

Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im inaktiven Zustand.

BmpPassiveName (Set Methode)

Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im inaktiven Zustand.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // Dateiname
   )

Parameter

name

[in]  Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im inaktiven Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.