DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCBmpButtonBmpPassiveName 

BmpPassiveName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

string  BmpPassiveName()  const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

BmpPassiveName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état passif.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // nom du fichier
   )

Paramètres

name

[in]  Nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon