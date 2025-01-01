BmpPassiveName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

string BmpPassiveName() const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

BmpPassiveName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état passif.

bool BmpPassiveName(

const string name

)

Paramètres

name

[in] Nom du fichier bmp pour l'état passif du contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon