BmpPassiveName (Metodo Get)

Ottiene il nome del file BMP per lo stato di controllo passivo.

string  BmpPassiveName()  const

Valore di ritorno

Nome di file BMP per lo stato passivo di controllo.

BmpPassiveName (Metodo Set)

Imposta il nome del file BMP per lo stato passivo.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // nome del file
   )

Parametri

name

[in] Nome del file BMP per lo stato passivo di controllo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.