문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpPassiveName 

BmpPassiveName (Get method)

제어 수동 상태에 대한 bmp 파일의 이름을 가져옵니다.

string  BmpPassiveName()  const

Return Value

제어 수동 상태의 bmp 파일 이름.

BmpPassiveName (Set method)

수동 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // 파일명
   )

Parameters

name

[in]  제어 수동 상태의 bmp 파일 이름.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.