MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpPassiveName
- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpPassiveName (Get method)
제어 수동 상태에 대한 bmp 파일의 이름을 가져옵니다.
string BmpPassiveName() const
Return Value
제어 수동 상태의 bmp 파일 이름.
BmpPassiveName (Set method)
수동 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.
bool BmpPassiveName(
Parameters
name
[in] 제어 수동 상태의 bmp 파일 이름.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.