BmpOffName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l"état Eteint (OFF).

string BmpOffName() const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

BmpOffName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

bool BmpOffName(

const string name

)

Paramètres

name

[in] Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon