Référence MQL5 Bibliothèque Standard Panneaux et Dialogues CBmpButton BmpOffName 

BmpOffName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l"état Eteint (OFF).

string  BmpOffName()  const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

BmpOffName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

bool  BmpOffName(
   const string  name      // nom du fichier
   )

Paramètres

name

[in]  Nom du fichier bmp pour l'état Eteint (OFF).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon