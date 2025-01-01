DocumentationSections
BmpOffName (Get method)

Gets the name of bmp file for OFF state.

string  BmpOffName()  const

Return Value

Name of bmp file for OFF state.

BmpOffName (Set method)

Sets the name of bmp file for OFF state.

bool  BmpOffName(
   const string  name      // file name
   )

Parameters

name

[in]  Name of bmp file for OFF state.

Return Value

true - successful, otherwise - false.