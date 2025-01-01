DocumentazioneSezioni
BmpOffName (Metodo Get)

Ottiene il nome del file BMP per lo stato OFF.

string  BmpOffName()  const

Valore di ritorno

Nome del file BMP per lo stato OFF.

BmpOffName (Metodo Set)

Imposta il nome del file BMP per lo stato OFF.

bool  BmpOffName(
   const string  name      // nome del file
   )

Parametri

name

[in]  Nome del file bmp per lo stato OFF.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.