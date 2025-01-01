MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpOffName
- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOffName（Get メソッド）
OFF 状態での bmp ファイルの名称を取得します。
|
string BmpOffName() const
戻り値
OFF 状態での bmp ファイルの名称
BmpOffName（Set メソッド）
OFF 状態での bmp ファイルの名称を設定します。
|
bool BmpOffName(
パラメータ
name
[in] OFF 状態での bmp ファイルの名称
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false