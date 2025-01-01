ドキュメントセクション
BmpOffName（Get メソッド）

OFF 状態での bmp ファイルの名称を取得します。

string  BmpOffName()  const

戻り値

OFF 状態での bmp ファイルの名称

BmpOffName（Set メソッド）

OFF 状態での bmp ファイルの名称を設定します。

bool  BmpOffName(
  const string  name      // ファイル名
  ）

パラメータ

name

[in] OFF 状態での bmp ファイルの名称

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false