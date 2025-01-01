문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpOffName 

BmpOffName (Get method)

OFF 상태의 bmp 파일명을 가져옵니다.

string  BmpOffName()  const

Return Value

OFF 상태의 bmp 파일 이름.

BmpOffName (Set method)

OFF 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.

bool  BmpOffName(
   const string  name      // 파일명
   )

Parameters

name

[in]  OFF 상태의 bmp 파일 이름.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.