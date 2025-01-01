- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOffName (Get Yöntemi)
Düğme serbest durum (OFF) için kullanılacak bmp dosyasının ismini alır
|
string BmpOffName() const
Dönüş değeri
Düğme serbest durum (OFF) için bmp dosyası ismi.
BmpOffName (Set Yöntemi)
Düğme serbest durum (OFF) için kullanılacak bmp dosyasının ismini ayarlar
|
bool BmpOffName(
Parametreler
name
[in] Düğme serbest durum (OFF) için bmp dosyası ismi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.