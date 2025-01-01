DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCBmpButtonBmpOffName 

BmpOffName (Get Yöntemi)

Düğme serbest durum (OFF) için kullanılacak bmp dosyasının ismini alır

string  BmpOffName()  const

Dönüş değeri

Düğme serbest durum (OFF) için bmp dosyası ismi.

BmpOffName (Set Yöntemi)

Düğme serbest durum (OFF) için kullanılacak bmp dosyasının ismini ayarlar

bool  BmpOffName(
   const string  name      // dosya ismi
   )

Parametreler

name

[in]  Düğme serbest durum (OFF) için bmp dosyası ismi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.