メッセージボックスダイアログウィンドウ定数
このセクションは MessageBox() 関数のリターンコードを含みます。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがあって、ESCキーまたは「キャンセル」ボタンが押された場合、この関数は IDCANCEL を返します。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがない場合、ESC を押すことで変化はありません。
|
定数
|
値
|
説明
|
IDOK
|
1
|
「OK」ボタンが押されました。
|
IDCANCEL
|
2
|
「キャンセル」ボタンが押されました。
|
IDABORT
|
3
|
「中止（A)」ボタンが押されました。
|
IDRETRY
|
4
|
「再試行（R)」ボタンが押されました。
|
IDIGNORE
|
5
|
「無視（I)」ボタンが押されました。
|
IDYES
|
6
|
「はい」ボタンが押されました。
|
IDNO
|
7
|
「いいえ」ボタンが押されました。
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
「再試行する」ボタンが押されました。
|
IDCONTINUE
|
11
|
「続行（C)」ボタンが押されました。
MessageBox() 関数のメインフラグはダイアログウィンドウの内容と動作を定義します。この値は、次のフラグのグループの組み合わせであることが出来ます。
|
定数
|
値
|
説明
|
MB_OK
|
0x00000000
|
メッセージウィンドウには、「OK」ボタンが 1 つあります。（デフォルト）。
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
メッセージウィンドウには、「OK」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
メッセージウィンドウには、「中止（A)」「再試行（R)」「無視（I)」の 3 つのボタンがあります。
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
メッセージウィンドウには、「はい」、「いいえ」と「キャンセル」の 3 つのボタンがあります。
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
メッセージウィンドウには、「はい」と「いいえ」の 2 つのボタンがあります。
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
メッセージウィンドウには、「再試行（R)」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
メッセージウィンドウには、「キャンセル」「再試行（R)」「続行（C)」の 3 つのボタンがあります。
メッセージウィンドウにアイコンを表示するには、追加のフラグを指定する必要があります。
|
定数
|
値
|
説明
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
STOP アイコン。
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
はてなマークのアイコン。
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
感嘆/警告記号アイコン。
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
丸で囲まれた i サイン。
デフォルトボタンは、次のフラグによって定義されています。
|
定数
|
値
|
説明
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
MB_DEFBUTTON2、MB_DEFBUTTON3 及び MB_DEFBUTTON4 が指定されてない場合、最初のボタンである MB_DEFBUTTON1 がデフォルトです。
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
2 番目のボタンがデフォルト。
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
3 番目のボタンがデフォルト。
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
4 番目のボタンがデフォルト。