メッセージボックスダイアログウィンドウ定数

このセクションは MessageBox() 関数のリターンコードを含みます。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがあって、ESCキーまたは「キャンセル」ボタンが押された場合、この関数は IDCANCEL を返します。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがない場合、ESC を押すことで変化はありません。

定数 値 説明 IDOK 1 「OK」ボタンが押されました。 IDCANCEL 2 「キャンセル」ボタンが押されました。 IDABORT 3 「中止（A)」ボタンが押されました。 IDRETRY 4 「再試行（R)」ボタンが押されました。 IDIGNORE 5 「無視（I)」ボタンが押されました。 IDYES 6 「はい」ボタンが押されました。 IDNO 7 「いいえ」ボタンが押されました。 IDTRYAGAIN 10 「再試行する」ボタンが押されました。 IDCONTINUE 11 「続行（C)」ボタンが押されました。

MessageBox() 関数のメインフラグはダイアログウィンドウの内容と動作を定義します。この値は、次のフラグのグループの組み合わせであることが出来ます。

定数 値 説明 MB_OK 0x00000000 メッセージウィンドウには、「OK」ボタンが 1 つあります。（デフォルト）。 MB_OKCANCEL 0x00000001 メッセージウィンドウには、「OK」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。 MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 メッセージウィンドウには、「中止（A)」「再試行（R)」「無視（I)」の 3 つのボタンがあります。 MB_YESNOCANCEL 0x00000003 メッセージウィンドウには、「はい」、「いいえ」と「キャンセル」の 3 つのボタンがあります。 MB_YESNO 0x00000004 メッセージウィンドウには、「はい」と「いいえ」の 2 つのボタンがあります。 MB_RETRYCANCEL 0x00000005 メッセージウィンドウには、「再試行（R)」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。 MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 メッセージウィンドウには、「キャンセル」「再試行（R)」「続行（C)」の 3 つのボタンがあります。

メッセージウィンドウにアイコンを表示するには、追加のフラグを指定する必要があります。

定数 値 説明 MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 STOP アイコン。 MB_ICONQUESTION 0x00000020 はてなマークのアイコン。 MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 感嘆/警告記号アイコン。 MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 丸で囲まれた i サイン。

デフォルトボタンは、次のフラグによって定義されています。