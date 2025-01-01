ドキュメントセクション
メッセージボックスダイアログウィンドウ定数

このセクションは MessageBox() 関数のリターンコードを含みます。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがあって、ESCキーまたは「キャンセル」ボタンが押された場合、この関数は IDCANCEL を返します。メッセージウィンドウに「キャンセル」ボタンがない場合、ESC を押すことで変化はありません。

定数

説明

IDOK

1

「OK」ボタンが押されました。

IDCANCEL

2

「キャンセル」ボタンが押されました。

IDABORT

3

「中止（A)」ボタンが押されました。

IDRETRY

4

「再試行（R)」ボタンが押されました。

IDIGNORE

5

「無視（I)」ボタンが押されました。

IDYES

6

「はい」ボタンが押されました。

IDNO

7

「いいえ」ボタンが押されました。

IDTRYAGAIN

10

「再試行する」ボタンが押されました。

IDCONTINUE

11

「続行（C)」ボタンが押されました。

 

MessageBox() 関数のメインフラグはダイアログウィンドウの内容と動作を定義します。この値は、次のフラグのグループの組み合わせであることが出来ます。

定数

説明

MB_OK

0x00000000

メッセージウィンドウには、「OK」ボタンが 1 つあります。（デフォルト）。

MB_OKCANCEL

0x00000001

メッセージウィンドウには、「OK」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

メッセージウィンドウには、「中止（A)」「再試行（R)」「無視（I)」の 3 つのボタンがあります。

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

メッセージウィンドウには、「はい」、「いいえ」と「キャンセル」の 3 つのボタンがあります。

MB_YESNO

0x00000004

メッセージウィンドウには、「はい」と「いいえ」の 2 つのボタンがあります。

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

メッセージウィンドウには、「再試行（R)」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

メッセージウィンドウには、「キャンセル」「再試行（R)」「続行（C)」の 3 つのボタンがあります。

メッセージウィンドウにアイコンを表示するには、追加のフラグを指定する必要があります。

定数

説明

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

STOP アイコン。

MB_ICONQUESTION

0x00000020

はてなマークのアイコン。

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

感嘆/警告記号アイコン。

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

丸で囲まれた i サイン。

デフォルトボタンは、次のフラグによって定義されています。

定数

説明

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

MB_DEFBUTTON2、MB_DEFBUTTON3 及び MB_DEFBUTTON4 が指定されてない場合、最初のボタンである MB_DEFBUTTON1 がデフォルトです。

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

2 番目のボタンがデフォルト。

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

3 番目のボタンがデフォルト。

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

4 番目のボタンがデフォルト。

 

 

 