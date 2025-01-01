DocumentaçãoSeções
As funções externas definidas em outro módulo devem ser explicitamente descritas. A descrição inclui o tipo retornado, o nome da função e uma série dos parâmetros de entrada com os seus tipos. A ausência de tal descrição pode levar a erros ao compilar, construir e executar um programa. Ao descrever um objeto externo, use a palavra-chave #import indicando o módulo.

Exemplos:

#import "user32.dll"
  int     MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);
  int     SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import "lib.ex5"
  double  round(double value);
#import

Com a ajuda do import, é fácil descrever funções que são chamadas de DLL externas ou de bibliotecas (libraries) EX5 compiladas. Bibliotecas (libraries) EX5 são arquivos ex5 compilados, que têm a propriedade library. Somente funções descritas com o modificador export pode ser importadas de bibliotecas (libraries) EX5.

Lembre-se de que as bibliotecas DLL e EX5 devem ter nomes diferentes (independentemente dos diretórios em que estão localizados) se forem importados juntos. Todas as funções importadas têm a resolução de escopo correspondente à biblioteca "file name".

Exemplo:

#import "kernel32.dll"
   int GetLastError();
#import "lib.ex5"
   int GetLastError();
#import
 
class CFoo
  {
public:
   int            GetLastError() { return(12345); }
   void           func()
     {
      Print(GetLastError());           // Chamada do método de classe
      Print(::GetLastError());         // chamar a função MQL5
      Print(kernel32::GetLastError()); // Chamada da função de biblioteca DLL a partir do kernel32.dll
      Print(lib::GetLastError());      // Chamada da função da biblioteca EX5 lib.ex5
     }
  };
 
void OnStart()
  {
   CFoo foo;
   foo.func();
  }

