- Chamada de Função
- Passando Parâmetros
- Sobrecarga de Função
- Sobrecarga de Operação
- Descrição de Funções Externas
- Exportação de Funções
- Funções de Manipulação de Evento
As funções externas definidas em outro módulo devem ser explicitamente descritas. A descrição inclui o tipo retornado, o nome da função e uma série dos parâmetros de entrada com os seus tipos. A ausência de tal descrição pode levar a erros ao compilar, construir e executar um programa. Ao descrever um objeto externo, use a palavra-chave #import indicando o módulo.
Exemplos:
|
#import "user32.dll"
Com a ajuda do import, é fácil descrever funções que são chamadas de DLL externas ou de bibliotecas (libraries) EX5 compiladas. Bibliotecas (libraries) EX5 são arquivos ex5 compilados, que têm a propriedade library. Somente funções descritas com o modificador export pode ser importadas de bibliotecas (libraries) EX5.
Lembre-se de que as bibliotecas DLL e EX5 devem ter nomes diferentes (independentemente dos diretórios em que estão localizados) se forem importados juntos. Todas as funções importadas têm a resolução de escopo correspondente à biblioteca "file name".
Exemplo:
|
#import "kernel32.dll"
