Descrição de Funções Externas

As funções externas definidas em outro módulo devem ser explicitamente descritas. A descrição inclui o tipo retornado, o nome da função e uma série dos parâmetros de entrada com os seus tipos. A ausência de tal descrição pode levar a erros ao compilar, construir e executar um programa. Ao descrever um objeto externo, use a palavra-chave #import indicando o módulo.

Exemplos:

#import "user32.dll"

int MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);

int SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);

#import "lib.ex5"

double round(double value);

#import

Com a ajuda do import, é fácil descrever funções que são chamadas de DLL externas ou de bibliotecas (libraries) EX5 compiladas. Bibliotecas (libraries) EX5 são arquivos ex5 compilados, que têm a propriedade library. Somente funções descritas com o modificador export pode ser importadas de bibliotecas (libraries) EX5.

Lembre-se de que as bibliotecas DLL e EX5 devem ter nomes diferentes (independentemente dos diretórios em que estão localizados) se forem importados juntos. Todas as funções importadas têm a resolução de escopo correspondente à biblioteca "file name".

Exemplo:

#import "kernel32.dll"

int GetLastError();

#import "lib.ex5"

int GetLastError();

#import



class CFoo

{

public:

int GetLastError() { return(12345); }

void func()

{

Print(GetLastError()); // Chamada do método de classe

Print(::GetLastError()); // chamar a função MQL5

Print(kernel32::GetLastError()); // Chamada da função de biblioteca DLL a partir do kernel32.dll

Print(lib::GetLastError()); // Chamada da função da biblioteca EX5 lib.ex5

}

};



void OnStart()

{

CFoo foo;

foo.func();

}

Também Veja

Sobrecarga (Overload), Funções Virtuais, Polimorfismo