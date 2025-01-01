DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemFunçõesPassando Parâmetros 

Passando Parâmetros

Existem pois métodos pelo qual a linguagem de máquina pode passar argumentos para um subprograma (função). O primeiro método é enviar um parâmetro por valor. Este método copia o valor do argumento para um parâmetro formal de função. Portanto, quaisquer mudanças neste parâmetro ocorridas dentro da função não têm influência no correspondente argumento usado na chamada da função.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Passando parâmetros por valor                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double FirstMethod(int i,int j)
  {
   double res;
//---
   i*=2;
   j/=2;
   res=i+j;
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int a=14,b=8;
   Print("a e b antes chamada:",a," ",b);
   double d=FirstMethod(a,b);
   Print("a e b após chamada:",a," ",b);
  }
//--- Resultado da execução do script
//  a e b antes chamada: 14 8
//  a e b após chamada: 14 8

O segundo método é passar por referência. Neste caso, a referência para um parâmetro (não seu valor) é passada para um parâmetro de função. Dentro da função, ele é usado para referenciar o verdadeiro parâmetro especificado na chamada. Isso significa que mudanças no parâmetro afetarão o argumento usado na chamada da função.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Passando parâmetros por referência                               |
//+------------------------------------------------------------------+
double SecondMethod(int &i,int &j)
  {
   double res;
//---
   i*=2;
   j/=2;
   res=i+j;
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int a=14,b=8;
   Print("a e b antes chamada:",a," ",b);
   double d=SecondMethod(a,b);
   Print("a e b após chamada:",a," ",b);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//--- resultado da execução do script
//  a e b antes chamada: 14 8
//  a e b após chamada: 28 4

MQL5 usa ambos os métodos, com uma exceção, arrays, variáveis tipo estrutura e objetos de classe são sempre passados por referência. A fim de evitar modificações nos parâmetros reais (argumentos passados na chamada da função) use o especificador de acesso const. Ao se tentar modificar o conteúdo de uma variável declarada com o especificador const, o compilador gerará um erro.

Observação

Deve se notar que os parâmetros são passados para uma função em ordem inversa, ou seja, o último parâmetro é calculado e passado primeiro, depois o último mas apenas um, etc. O último parâmetro calculado e passado é aquele que está em primeiro lugar depois da abertura dos parênteses.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   int a[]={0,1,2};
   int i=0;
 
   func(a[i],a[i++],"First call (i = "+string(i)+")");
   func(a[i++],a[i],"Second call (i = "+string(i)+")");
// Result:
// First call (i = 0) : par1 = 1     par2 = 0
// Second call (i = 1) : par1 = 1     par2 = 1
 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void func(int par1,int par2,string comment)
  {
   Print(comment,": par1 = ",par1,"    par2 = ",par2);
  }

Na primeira chamada (ver exemplo acima) a variável i é usada pela primeira vez na concatenação de strings:

  "Primeira chamada (i = "+string(i)+")"

Aqui o valor não muda. Então a variável i é usada no cálculo do elemento do array a[i++], ou seja, quando o elemento do array com índice i é acessado, a variável i é incrementada. E só depois disso o primeiro parâmetro com valor alterado da variável i é calculado.

Na segunda chamada o mesmo valor de i (calculado sobre a primeira fase da função chamada) é utilizado no cálculo de todos os três parâmetros. Somente depois de os primeiros parâmetros serem calculados, a variável i é alterada novamente.

Também Veja

Escopo de visibilidade e tempo de vida das variáveis, Sobrecarga, Funções Virtuais, Polimorfismo