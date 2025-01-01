Passando Parâmetros

Existem pois métodos pelo qual a linguagem de máquina pode passar argumentos para um subprograma (função). O primeiro método é enviar um parâmetro por valor. Este método copia o valor do argumento para um parâmetro formal de função. Portanto, quaisquer mudanças neste parâmetro ocorridas dentro da função não têm influência no correspondente argumento usado na chamada da função.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Passando parâmetros por valor |

//+------------------------------------------------------------------+

double FirstMethod(int i,int j)

{

double res;

//---

i*=2;

j/=2;

res=i+j;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int a=14,b=8;

Print("a e b antes chamada:",a," ",b);

double d=FirstMethod(a,b);

Print("a e b após chamada:",a," ",b);

}

//--- Resultado da execução do script

// a e b antes chamada: 14 8

// a e b após chamada: 14 8

O segundo método é passar por referência. Neste caso, a referência para um parâmetro (não seu valor) é passada para um parâmetro de função. Dentro da função, ele é usado para referenciar o verdadeiro parâmetro especificado na chamada. Isso significa que mudanças no parâmetro afetarão o argumento usado na chamada da função.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Passando parâmetros por referência |

//+------------------------------------------------------------------+

double SecondMethod(int &i,int &j)

{

double res;

//---

i*=2;

j/=2;

res=i+j;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int a=14,b=8;

Print("a e b antes chamada:",a," ",b);

double d=SecondMethod(a,b);

Print("a e b após chamada:",a," ",b);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//--- resultado da execução do script

// a e b antes chamada: 14 8

// a e b após chamada: 28 4

MQL5 usa ambos os métodos, com uma exceção, arrays, variáveis tipo estrutura e objetos de classe são sempre passados por referência. A fim de evitar modificações nos parâmetros reais (argumentos passados na chamada da função) use o especificador de acesso const. Ao se tentar modificar o conteúdo de uma variável declarada com o especificador const, o compilador gerará um erro.

Observação

Deve se notar que os parâmetros são passados para uma função em ordem inversa, ou seja, o último parâmetro é calculado e passado primeiro, depois o último mas apenas um, etc. O último parâmetro calculado e passado é aquele que está em primeiro lugar depois da abertura dos parênteses.

Exemplo:

void OnStart()

{

//---

int a[]={0,1,2};

int i=0;



func(a[i],a[i++],"First call (i = "+string(i)+")");

func(a[i++],a[i],"Second call (i = "+string(i)+")");

// Result:

// First call (i = 0) : par1 = 1 par2 = 0

// Second call (i = 1) : par1 = 1 par2 = 1



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void func(int par1,int par2,string comment)

{

Print(comment,": par1 = ",par1," par2 = ",par2);

}

Na primeira chamada (ver exemplo acima) a variável i é usada pela primeira vez na concatenação de strings:

"Primeira chamada (i = "+string(i)+")"

Aqui o valor não muda. Então a variável i é usada no cálculo do elemento do array a[i++], ou seja, quando o elemento do array com índice i é acessado, a variável i é incrementada. E só depois disso o primeiro parâmetro com valor alterado da variável i é calculado.

Na segunda chamada o mesmo valor de i (calculado sobre a primeira fase da função chamada) é utilizado no cálculo de todos os três parâmetros. Somente depois de os primeiros parâmetros serem calculados, a variável i é alterada novamente.

