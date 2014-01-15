Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RSI HTF - indicador para MetaTrader 5
RSI padrão que pode ser aplicado ao gráfico contendo um período de tempo diferente.
Os valores crescentes superiores a 50 são coloridos em verde claro, enquanto que os em queda são coloridos em verde escuro. Valores em queda abaixo de 50 são coloridos em vermelho, enquanto que os crescentes são coloridos em marrom.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período gráfico input int RSI_Period = 12; //Períod de RSI input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; //Constante de preço input bool ReDraw=true; //Repetição das informações nas barras vazias
ColorRSI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/995
