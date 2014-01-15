RSI padrão que pode ser aplicado ao gráfico contendo um período de tempo diferente.

Os valores crescentes superiores a 50 são coloridos em verde claro, enquanto que os em queda são coloridos em verde escuro. Valores em queda abaixo de 50 são coloridos em vermelho, enquanto que os crescentes são coloridos em marrom.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

ColorRSI_HTF