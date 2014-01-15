CodeBaseSeções
RSI HTF - indicador para MetaTrader 5

RSI padrão que pode ser aplicado ao gráfico contendo um período de tempo diferente.

Os valores crescentes superiores a 50 são coloridos em verde claro, enquanto que os em queda são coloridos em verde escuro. Valores em queda abaixo de 50 são coloridos em vermelho, enquanto que os crescentes são coloridos em marrom.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         //Período gráfico
input int RSI_Period = 12;                         //Períod de RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; //Constante de preço
input bool ReDraw=true;                            //Repetição das informações nas barras vazias

ColorRSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/995

