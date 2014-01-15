Se você não estiver familiarizado com o "par de negociação", você pode encontrar informações na seção Literatura. A ideia está brevemente descrita a seguir:

Se compararmos os gráficos de dois ativos similares, colocando-os um sobre o outro, veremos que eles divergem a uma certa distância e convergem novamente. Isto acontece sempre e sempre. Por que não usar isto para ganhar dinheiro?

O Expert Advisor está configurado em EURUSD H1. GBPUSD é selecionado como o par padrão de correlacionamento (variável Symbol2 ou "ativo indireto"). O Expert Advisor acompanha o mercado seguindo esse plano, mas não confundi-lo com análise sintética! Análise sintética baseia-se na média constante e arrasta ambos os ativos. Neste caso, os gráficos estão simplesmente sobrepostos. Mas antes de sobrepor, meu Expert Advisor define um ponto de partida irrestrito. Iniciando a partir daí o EA assume que os dois pares se cruzaram pela primeira vez. Então nós escalamos o Symbol2 de modo que suas flutuações de preços variam mais ou menos semelhante ao intervalo do ativo principal em que o Expert Advisor foi lançado. Algumas estatísticas são coletadas para o Intervalo ("Área de de formação") de candles. Divergências na máxima do ativo principal para este período são encontradas. Então se a divergência pelo CorrectLimit ("limite de correção do sinal") ocorre a partir de uma máxima, uma nova posição é aberta. Ou mais precisamente, um par de posições é aberta (uma posição de cada ativo). Se o ativos continuarem divergindo, o segundo par de transações é aberto após o mesmo número de pontos. O número máximo de transações está limitado pela variável MaxDeals ("O número máximo de transações").

A variável CorrectDist("Comprimentodo Coeficiente de busca de separação") altera o valor do período de formação para uma análise mais profunda.

O Expert Advisor opera em dois pares de moedas com correlação direta e reversa. A chave de Correlação ("O coeficiente de correlação") é usado para isto. No entanto, você também pode negociar com um par analisando divergências de dois pares. Por exemplo, você pode negociar com EURGBP em vez de negociação com os dois pares EURUSD e GBPUSD. Para fazer isso, digite "EURGBP" sem as aspas na variável Cross ("Este ativo para negociação, em vez de dois (cruzamento)"). Se você estiver indo para negociar em GBPEUR, especificar o valor "false" para o Expert Advisor na variável CrossType (Cruzamento direto).

Após a data de validade do conhecimento obtido durante a última formação, reconversão é realizado através de candles Optimum ("Intervalo de reconversão").

O Expert Advisor tem 2 sinais para fechar todas as transações. Se os ativos estão se movendo para trás pelo CloseCorr ("Fechamento na redução das discrepâncias") a partir da divergência máxima e ao alcançar lucro % em posições abertas.

Arquivos "mqh include" contêm funções auxiliares para a operação correta do Expert Advisor.

MyMQL_v2.1.mqh - funções de adaptação do Expert Advisor a partir da linguagem de programação MQL4 para MQL5;

PrintLog.mqh - necessário para a criação da tabela equity.csv na pasta de arquivos ao testar o Expert Advisor. A tabela contém o histórico das variações patrimoniais da conta. Esta informação pode ser utilizada para uma análise detalhada do rebaixamentos durante os testes. Também, gráficos das mudanças patrimoniais de vários sistemas de negociação podem ser sobrepostos.

Teste com parâmetros padrão por 11 anos, para preços abertos no EURUSD H1:





Literatura: