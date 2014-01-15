CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Simples Detector de Tendência Suavizado - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1710
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Três pólos de Filtro Butterworth por Witold Wozniak foi usado para suavização.

Este indicador é usado semelhantemente ao RSI e DeM.

A linha azul representa a versão sem suavização, enquanto o vermelho mostra a versão suavizada.

EURUSDH1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/928

RSI HTF RSI HTF

RSI padrão que pode ser aplicado ao gráfico contendo um período de tempo diferente.

TandemInstrument TandemInstrument

O indicador mostra os gráficos de dois ativos em janela única.

CCI T3 CCI T3

CCI suavizada pelo algoritmo de Tilson.

WPRfix WPRfix

O indicador mostra a localização de preços dentro de um intervalo específico.