Simples Detector de Tendência Suavizado - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1710
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Três pólos de Filtro Butterworth por Witold Wozniak foi usado para suavização.
Este indicador é usado semelhantemente ao RSI e DeM.
A linha azul representa a versão sem suavização, enquanto o vermelho mostra a versão suavizada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/928
