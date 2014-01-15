CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Simples Detector de Tendência - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2808
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Mesmo RSI e DeM, mas com uma maior sensibilidade.

Uso semelhante aos indicadores mencionados acima.

Versão MQL4: https://www.mql5.com/en/code/9818

EURUSDH1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/927

BrakeMA BrakeMA

Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR.

AverageSizeBar AverageSizeBar

Tamanho da vela média para um determinado período.

i-BB-Width i-BB-Width

Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.

TandemInstrument TandemInstrument

O indicador mostra os gráficos de dois ativos em janela única.