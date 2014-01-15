Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simples Detector de Tendência - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2808
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Mesmo RSI e DeM, mas com uma maior sensibilidade.
Uso semelhante aos indicadores mencionados acima.
Versão MQL4: https://www.mql5.com/en/code/9818
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/927
BrakeMA
Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR.AverageSizeBar
Tamanho da vela média para um determinado período.
i-BB-Width
Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.TandemInstrument
O indicador mostra os gráficos de dois ativos em janela única.