Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador utiliza o canal gerado com base na média móvel comum. O gráfico exibe apenas uma parte do canal, na direção em que ocorreu o rompimento na qual é usado como indicador de tendência atual. Os círculos coloridos com pontos indicam os momento de se realizar uma negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.06.2012 (em Russo).

MA NRTR