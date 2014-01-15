Participe de nossa página de fãs
MA_NRTR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ivan Kornilov
O indicador utiliza o canal gerado com base na média móvel comum. O gráfico exibe apenas uma parte do canal, na direção em que ocorreu o rompimento na qual é usado como indicador de tendência atual. Os círculos coloridos com pontos indicam os momento de se realizar uma negociação.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.06.2012 (em Russo).
MA NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/967
