MA_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador utiliza o canal gerado com base na média móvel comum. O gráfico exibe apenas uma parte do canal, na direção em que ocorreu o rompimento na qual é usado como indicador de tendência atual. Os círculos coloridos com pontos indicam os momento de se realizar uma negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.06.2012 (em Russo). 

MA NRTR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/967

