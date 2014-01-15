Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ponto e Figura - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4065
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Ponto e Figura mostra barras em janela separada.
Parâmetros
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/954
