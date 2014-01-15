Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Inter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1959
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador foi originalmente desenvolvido para simplificar o recebimento de dados sincronizados e normalizados para entregar as entradas de rede neural.
Os dados são sincronizados por meio do ativo em que o indicador é instalado.
Talvez alguém possa encontrar alguma outra área de aplicação para ele.
Até 10 linhas (buffers) de vários ativos, os timeframes e os sinais podem ser exibidos.
Parâmetro de Entrada:
- Instrument - nome do ativo (símbolo), selecionado a partir de uma lista,
- Variant - variante de cálculo do indicador, selecionado a partir da lista,
- Timeframe - timeframe para o cálculo de indicadores,
- Parametr - o parâmetro de cálculo do indicador (período).
- NONE - não calculado,
- HLP - calculada como a razão entre valores máximos e mínimos para as barras anteriores da entrada "Parametr",
- Op0_OpN - Open[0]-abertura[Parametr],
- RSI - RSI normal com período "Parametr",
- Stoch - Stochastic normal com entrada "Parametr,3,3",
- Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] com período suavizado da entrada "Parametr",
- Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] com período suavizado da entrada "Parametr",
- Time - Entrada do tempo diário (pode ser 0 ou >=1).
Os parâmetros semelhantes são usadas para todos os dez buffers.
Deve notar-se que ao calcular Op0_OpN, Op0_Ma e Ma0_Ma1, normalização para -1; +1; o intervalo é realizado assim que novos dados forem recebidos.
Neste caso, recomenda-se configurar o parâmetro "Maximum Bars Calculate" duas vezes maior do que a quantidade de dados requerida.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/966
Este script foi desenvolvido para abrir ordens do tipo SellLimit com níveis fixos de acionamento, Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.SetSellStopOrder
Este script foi desenvolvido para abrir ordens do tipo SellStop com níveis fixos de acionamento, Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.
O indicador Ponto e Figura mostra barras em janela separada.BullsBears
Indicador de tendência na forma de uma nuvem colorida utilizando o volume em seus cálculos. Versão aprimorada do indicador Bears and Bulls. A ideia é revelar o primeiro impulso do mercado e estimar sua duração.