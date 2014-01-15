CodeBaseSeções
Inter - indicador para MetaTrader 5

O indicador foi originalmente desenvolvido para simplificar o recebimento de dados sincronizados e normalizados para entregar as entradas de rede neural.

Os dados são sincronizados por meio do ativo em que o indicador é instalado.

Talvez alguém possa encontrar alguma outra área de aplicação para ele.

Até 10 linhas (buffers) de vários ativos, os timeframes e os sinais podem ser exibidos.

Parâmetro de Entrada:

  • Instrument - nome do ativo (símbolo), selecionado a partir de uma lista,
  • Variant - variante de cálculo do indicador, selecionado a partir da lista,
  • Timeframe - timeframe para o cálculo de indicadores,
  • Parametr - o parâmetro de cálculo do indicador (período).
Parâmetro Variant pode assumir os seguintes valores:

  •    NONE - não calculado,
  •    HLP - calculada como a razão entre valores máximos e mínimos para as barras anteriores da entrada "Parametr",
  •    Op0_OpN - Open[0]-abertura[Parametr],
  •    RSI - RSI normal com período "Parametr",
  •    Stoch - Stochastic normal com entrada "Parametr,3,3",
  •    Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] com período suavizado da entrada "Parametr",
  •    Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1]  com período suavizado da entrada "Parametr",
  •    Time - Entrada do tempo diário (pode ser 0 ou >=1).

Os parâmetros semelhantes são usadas para todos os dez buffers.

Deve notar-se que ao calcular Op0_OpN, Op0_Ma e Ma0_Ma1, normalização para -1; +1; o intervalo é realizado assim que novos dados forem recebidos.

Neste caso, recomenda-se configurar o parâmetro "Maximum Bars Calculate" duas vezes maior do que a quantidade de dados requerida.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/966

