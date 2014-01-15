O indicador foi originalmente desenvolvido para simplificar o recebimento de dados sincronizados e normalizados para entregar as entradas de rede neural.

Os dados são sincronizados por meio do ativo em que o indicador é instalado.

Talvez alguém possa encontrar alguma outra área de aplicação para ele.

Até 10 linhas (buffers) de vários ativos, os timeframes e os sinais podem ser exibidos.

Parâmetro de Entrada:

Instrument - nome do ativo (símbolo), selecionado a partir de uma lista,

Variant - variante de cálculo do indicador, selecionado a partir da lista,

Timeframe - timeframe para o cálculo de indicadores,

Parametr - o parâmetro de cálculo do indicador (período).

Parâmetro Variant pode assumir os seguintes valores:

NONE - não calculado,

HLP - calculada como a razão entre valores máximos e mínimos para as barras anteriores da entrada "Parametr",

Op0_OpN - Open[0]-abertura[Parametr],

RSI - RSI normal com período "Parametr",

Stoch - Stochastic normal com entrada "Parametr,3,3",

Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] com período suavizado da entrada "Parametr",

Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] com período suavizado da entrada "Parametr",

Time - Entrada do tempo diário (pode ser 0 ou >=1).

Os parâmetros semelhantes são usadas para todos os dez buffers.

Deve notar-se que ao calcular Op0_OpN, Op0_Ma e Ma0_Ma1, normalização para -1; +1; o intervalo é realizado assim que novos dados forem recebidos.

Neste caso, recomenda-se configurar o parâmetro "Maximum Bars Calculate" duas vezes maior do que a quantidade de dados requerida.