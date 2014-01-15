Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
O Auge do Período - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1629
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador calcula a diferença entre o período máximo e o mínimo. O período está especificado nos parâmetros do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/953
MA_NRTR
Simples indicador de tendência na forma de NRTR.MARSICD
Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI.
OpenSellPosition
Este script foi desenvolvido para abrir posições de venda com valores fixos de Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.OpenBuyPosition
Este script foi desenvolvido para abrir posições de compra com valores fixos de Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.