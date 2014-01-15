CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

O Auge do Período - indicador para MetaTrader 5

Denis Olkhovoy | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1629
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador calcula a diferença entre o período máximo e o mínimo.  O período está especificado nos parâmetros do indicador.

O Auge do Período

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/953

MA_NRTR MA_NRTR

Simples indicador de tendência na forma de NRTR.

MARSICD MARSICD

Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI.

OpenSellPosition OpenSellPosition

Este script foi desenvolvido para abrir posições de venda com valores fixos de Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.

OpenBuyPosition OpenBuyPosition

Este script foi desenvolvido para abrir posições de compra com valores fixos de Stop Loss e Take Profit em pontos de acordo com o preço atual.