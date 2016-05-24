Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CosMod - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 807
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra o cosseno do excesso de material a partir da divisão do preço de símbolo pela média móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8598
