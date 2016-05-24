Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador EMA Trend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1516
- Avaliação:
-
- Publicado:
EMA_Trend_Indicator.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8599
CosMod
A linha do indicador que altera drasticamente sua direção nos momentos críticos. Isso ajuda a identificar o início de uma tendência.Dois Indicadores: m-Fibonacci e m-Candles
Os indicadores podem exibir vários períodos gráficos maiores, velas japoneses e os níveis de fibo em um único gráfico.
Indicador ADX Padrão com a Configuração do Período Gráfico
O indicador ADX padrão com a configuração do período gráficoJimsCloseOrders
EA Simples para Fechar Ordens