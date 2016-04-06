CodeBaseKategorien
Indikatoren

CosMod - Indikator für den MetaTrader 4

CosMod.mq4 (1.34 KB) ansehen
Der Indikator zeigt den Kosinus des Restes aus der Division von aktuellem Symbol-Preis und dem gleitenden Durchschnitt.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8598

