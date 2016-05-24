CodeBaseSeções
Indicador ADX Padrão com a Configuração do Período Gráfico - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1399
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O indicador ADX padrão com a configuração do período gráfico


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8600

