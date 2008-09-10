CodeBaseРазделы
Индикаторы

Elder Impulse System - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Черные бары - флет, синие и красные соответственно повышающийся и понижающийся тренд.

Входные параметры:

extern int ShowBars=5000;

Elder Impulse System

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8368

